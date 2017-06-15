ABD'de sanayi üretimi mayısta değişmedi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) raporuna göre, sanayi üretimi mayısta önceki aya kıyasla değişmedi. Piyasaların ülke ekonomisinin yüzde 12’sini oluşturan sanayi üretimine yönelik mayıs beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Mayıs ayında yüzde 0,1 artması beklenen imalat sanayi üretimi ise yüzde 0,4 azalarak beklentinin çok altında kaldı. İmalat sanayinin son üç ayın ikisinde daralması genel sanayi üretimini de aşağı çekti.

Veriler ayrıca, kapasite kullanım oranının mayısta yüzde 76,7'den yüzde 76,6’ya gerilediğini ortaya koydu.

Öte yandan, nisan ayı sanayi üretimindeki artış yüzde 1’den yüzde 1,1’e revize edildi. Veri söz konusu dönemde Mayıs 2010’dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetmişti.

Aynı şekilde, nisan ayı imalat sanayi üretimi de yüzde 1,0 artıştan yüzde 1,1 artışa düzeltildi.

Analistler, nisandaki güçlü artışın ardından mayısta gerileyen sanayi üretimininin ikinci çeyrek büyüme verisine ilişkin iyimserliği olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan diğer verilere göre, haziran Philadelphia Fed iş dünyası güven endeksi 27,6'ya gerilemesine karşın beklentiyi aştı. Endekse ilişkin beklenti 24,9 olarak belirlenmişti.