ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı düştü

ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 azalarak 765'e geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 1 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 31 Temmuz-4 Ağustos'u kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 765'e düştü.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 29 haftada 3 kez düşüş görüldü. Ocak ayında 522 olan petrol sondaj kulesi sayısı ise bu sürede yüzde 47 oranında arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı Ekim 2014'te bin 609 ile ülke tarihindeki en yüksek seviyedeyken, düşük petrol fiyatlarının Amerika petrol endüstrisini olumsuz etkilemesiyle geçen yıl mayıs ayında 316'ya gerileyerek yüzde 80 ile tarihi bir düşüş kaydetmişti.

Petrol üretimi 24 haftanın 20'sinde yükseldi

Öte yandan, ABD'nin ham petrol üretimi ise son 24 haftanın 20'sinde artış kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ABD'nin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 20 bin varil artışla 9,43 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 24 haftanın 20'sinde yükselmiş oldu.

Düşük petrol fiyatları nedeniyle ülkenin ham petrol üretimi geçen yıl ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerilemişti.

EIA'nın temmuz ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon, gelecek yıl da 9,9 milyon varil olması bekleniyor.

Petrol fiyatları yükselişte

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısında bu hafta düşüş olduğunun bildirilmesinin ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında artış görüldü.

Baker Hughes verilerinin açıklanmasının ardından uluslararası alanda en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 kazançla 52,45 dolardan, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı da yüzde 1,1 artışla 49,61 dolardan işlem görüyordu.