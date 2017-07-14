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Buradasınız : » » ABD'de perakende satışlar düşüşü sürdürdü

ABD'de perakende satışlar düşüşü sürdürdü

ABD’de perakende satışlar, haziranda yüzde 0,1 artış beklentisine karşın yüzde 0,2 geriledi.

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ABDde perakende satışlar düşüşü sürdürdü

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar haziranda önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak 473,5 milyar dolar oldu. Düşüşünü böylece ikinci aya taşıyan perakende satışların haziranda yüzde 0,1 bekleniyordu.

Bu arada, mayıs ayına ait perakende satışlarındaki düşüş yüzde 0,3’ten yüzde 0,1’e revize edildi. Veri, yukarı yönlü revizyon öncesinde son 16 ayın en kötü performansı olarak kayıtlara geçmişti.

Perakende satışların haziranda düşüşünü sürdürmesinde benzin istasyonlarındaki satışların düşen fiyatlar nedeniyle yüzde 1,3 gerilemesi etkili oldu. Raporda, ayrıca restoranların, spor ürünleri ve muhtelif perakende mağazalarının satış gelirlerinin de haziranda azaldığı bildirildi.

Analistler, perakende satışların mayıs ve haziranda gerilemesinin ikinci çeyrek büyüme verisini olumsuz etkileyeceğine işaret ediyor. 

Etiketler: ABD'de perakende satışlar
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