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ABD'de işsizlik maaşı talebi yükseldi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 259 bin ile beklentinin üstünde gerçekleşti.

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ABDde işsizlik maaşı talebi yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, 21 Ocak ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 259 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 247 bin düzeyindeydi.

14 Ocak ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları da 234 binden 237 bine revize edildi.

21 Ocak itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 2 bin kişilik azalışla 245 bin 500’e geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları da önceki haftaya göre 41 bin kişi artarak 2 milyon 100 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 40 bine gerilemesi yönündeydi. 

Etiketler: abd, işsizlik maaşı, abd çalışma bakanlığı
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