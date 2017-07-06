  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » ABD'de işsizlik maaşı talebi beklentinin üstünde

ABD'de işsizlik maaşı talebi beklentinin üstünde

Ülkede işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 4 bin kişi artarak 248 bine yükseldi. Beklenti 243 bin seviyesindeydi.

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ABDde işsizlik maaşı talebi beklentinin üstünde

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 248 binle beklentinin üstünde açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, 1 Temmuz ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 248 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 243 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta itibarıyla 750 kişi artarak 243 bine yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 bin kişi artarak 1 milyon 956 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 940 bin seviyesindeydi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının genel olarak 230-250 bin bandında seyretmesinin ülkenin tam istihdama yaklaşan iş gücü piyasasıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan bir diğer veriye göre, özel sektör istihdamı haziranda 158 binlik artışla beklentilerin altında kaldı.

Piyasalar, özel sektör istihdamı ve işsizlik başvuruları verilerinin ardından ABD'de yarın açıklanacak resmi istihdam rakamlarına odaklandı.  

Etiketler: abd, işsizlik maaşı, washington
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