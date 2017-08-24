ABD'de işsizlik maaşı talebi beklentinin altında

ABD’de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 234 binle beklentinin altında açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 19 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi artarak 234 bine çıktı. Piyasaların işsizlik maaşı başvurularına yönelik beklentisi 238 bin düzeyindeydi.

Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı revize edilmeyerek 232 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 19 Ağustos haftasında 2 bin 750 kişi azalarak 237 bin 750’ye gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise değişmeyerek 1 milyon 954 binle önceki haftaki seviyesini korudu.