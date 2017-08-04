ABD'de işsizlik geriledi

ABD’de tarım dışı istihdam temmuzda 209 binle beklentinin üstünde artarken, işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4,3 ile 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon görünümü açısından önem taşıyan ortalama saatlik ücretler yüzde 0,3 artarak beklentiyi karşıladı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler temmuzda 209 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası açısından önem taşıyan veriye ilişkin piyasa beklentisi 178 bin seviyesindeydi.

Öte yandan, mayıs ayına ait tarım dışı istihdam 152 binden 145 bine, haziran verisi ise 222 binden 231 bine revize edildi. Son 3 aylık ortalama istihdam artışı, önceki iki aya yapılan revizyonlar ve temmuz verisi doğrultusunda 195 bine yükseldi.

İşsizlik yüzde 4,3’e geriledi, ücretler yüzde 0,3 arttı

Rapora göre, ABD’de işsizlik oranı temmuzda güçlü istihdam artışıyla önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 4,3’e geriledi. Böylece, yeniden son 16 yılın en düşük seviyesine inen işsizlik oranına ilişkin beklenti de yüzde 4,3 yönündeydi.

Fed'in enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler, temmuzda aylık yüzde 0,3 artış beklentisini karşılarken, yıllık ücret artışı yüzde 2,5’te sabit kaldı. Söz konusu dönemde, iş gücüne katılım oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 62,8’den yüzde 62,9’a çıkarken, haftalık ortalama çalışma saati 34,5 ile önceki ayki seviyesini korudu.

Analistler, ekonominin üçüncü çeyreğe güçlü başladığına işaret eden pozitif istihdam verilerinin, Fed’in faiz ve bilanço planlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacağını öngörüyor.