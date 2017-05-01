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ABD'de inşaat harcamaları beklentiyi karşılayamadı

ABD'de inşaat harcamaları martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüşle 1 trilyon 218 milyar dolara geriledi.

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ABDde inşaat harcamaları beklentiyi karşılayamadı

ABD'de inşaat harcamaları martta yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 0,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığının verilerine göre, inşaat harcamaları martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüşle 1 trilyon 218 milyar dolara geriledi. Bu sonuçla rekor seviyeden gerileyen veriye ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Veri beklentiyi karşılamamasına rağmen tüm zamanların ikinci en iyi seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bu arada, şubat ayına ait inşaat harcamalarındaki artış yüzde 0,8'den yüzde 1,8’e revize edildi. Ülkede inşaat harcamaları söz konusu dönemde 1 trilyon 220 milyar dolarla rekor kırmıştı.

Analistler, inşaat harcamalarının martta gerilemesinde kamu kaynaklı konut dışı inşaat faaliyetlerindeki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

Etiketler: abd, inşaat sektörü, inşaat harcamaları
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