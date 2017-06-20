ABD'de cari açık ilk çeyrekte arttı

ABD'de cari işlemler açığı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,4 artarak bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkenin cari işlemler açığı Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,4 genişleyerek 116,8 milyar dolara çıktı. Böylece gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2,5’ine yükselen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi 123,6 milyar dolar seviyesindeydi.

Beklentilerin altında kalmasına rağmen son dört çeyreğin en yüksek seviyesini kaydeden cari açıkta, ülkenin mal ticaretinden kaynaklanan cari açığının önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,3 artarak 200,3 milyar dolara çıkması etkili oldu. Buna ithalatın söz konusu dönemde yüzde 3,3 genişlemesinin yol açtığı belirtildi.

Diğer taraftan, hizmet ticaretine ilişkin cari fazla ilk çeyrekte yüzde 0,5’lik sınırlı artışla 61,3 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, 2016 yılının dördüncü çeyreğine ait cari açık rakamı 112,4 milyar dolardan 114 milyar dolara revize edildi.