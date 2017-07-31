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ABD'de bekleyen konut satışları beklentiyi aştı

ABD'de bekleyen konut satışları haziranda yüzde 1,5 artışla beklentiyi aştı ve üç aylık düşüş eğilimini sonlandırdı.

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ABDde bekleyen konut satışları beklentiyi aştı

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, bekleyen konut satışları haziranda önceki aya kıyasla yüzde 1,5 yükseldi. Böylece üç ay süren düşüş eğilimini sonlandıran siparişlerin yüzde 1 artması bekleniyordu.

Haziranda beklentiyi aşan bekleyen konut satışlarına ilişkin raporda, sektördeki arz eksikliğinin satışları olumsuz etkilediği kaydedilirken, “Geçen ay gerilemeye devam eden konut stokları önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 daha düşük” bilgisine yer verildi.

Bu arada, mayıs ayına ilişkin bekleyen konut satışlarındaki düşüş yüzde 0,8’den yüzde 0,7’ye revize edildi.

ABD’de konut satış işlemleri ortalama iki ayı bulduğu için bekleyen konut satışları, gelecek aylardaki satışlar için önemli ipucu sağlıyor. Analistler, ülkede konut sektörünün iyileşen iş gücü piyasasıyla birlikte güçlenmesine karşın talep fazlasının fiyatları yukarı ittiğine ve bunun satışlarda istikrar yakalanmasını engelleyebileceğini öngörüyor. 

Etiketler: ABD'de bekleyen konut satışları
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