ABD ile çelik ve alüminyumda vergi muafiyeti için temaslar başladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullatif Ahmed Ijaimi ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD yönetimin ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesine ilişkin soru üzerine Zeybekci, dünyada "ticaret savaşları" sürecinin başladığını söyledi.

Zeybekci, ABD'nin bu konudaki gerekçesinin yanlış olduğunu belirterek, "Bazı matematiksel bulgulara dayansa bile gerekçe olarak ABD'nin bunu ulusal güvenliğe dayandırması, dost ve müttefik ülkelerini de dahil edecek şekilde bunu uygulamaya koyması bu gerekçeyle örtüşmüyor. Demir, çelik ve alüminyum ürünlerine koyduğu ilave gümrük vergileri bizim tarafımızdan kabul edilebilir değil" diye konuştu.

ABD'nin Çin'e karşı çok büyük bir ticaret açığı verdiğini dile getiren Zeybekci, Çin'in ise demir-çelik sektöründe fazla kapasitesi olduğunu, bunlarla ilgili ABD'nin kendini tek başına tehdit eden bir veya birkaç ülkeye karşı böyle bir yaklaşımda bulunabileceğini ancak bunu ulusal güvenlik meselesine dayandırmasının yoruma açık olduğunu ifade etti.

"Önümüzdeki hafta önemli"

Zeybekci, ABD'nin savlarının Türkiye açısından tutmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir, Türkiye ile dış ticaret açığı vermiyor. Bizim 8,5 milyar dolar onların bize yaklaşık 12 milyar dolarlık bir ihracatı var ve biz dış ticaret açığı veriyoruz. İki, spesifik olarak demir-çelik sektöründe 1,2 milyar dolar ihracatımız 1,3 milyar dolar da ithalatımız var. Orada da açık veriyoruz. Üç, ABD 'ben dünyanın güvenliğiyle ilgili her türlü mükellefiyeti yerine getirirken diğer ülkeler bu mücadelede yeterince savunma harcamaları yapmamaktadır.' iddiasında bulunuyor, bu da Türkiye'yi bağlamıyor. Gerek NATO içinde gerekse dünyada savunma harcamalarıyla ilgili Türkiye en üst seviyelerdeki ülkelerden bir tanesi."

Türkiye'nin konuya ilişkin temaslarda bulunduğunu anlatan Zeybekci, "Üç çürük iddiaya dayanan, Türkiye'ye karşı alınmış olan bu uygulamalara yönelik anında temasa geçtik. Türkiye olarak yazılı, telefonla ve ABD'deki büyükelçiliğimiz kanalıyla diğer bütün mekanizmaları kullanarak temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta olumlu veya olumsuz daha net sonuçlara doğru gideceğiz" dedi.

Zeybekci, ABD'nin Brezilya, Meksika, Kore, Kanada gibi ülkeler ve AB'ye 1 Mayıs'a kadar geçici olarak sağladığı muafiyeti Türkiye'ye tanımadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürecin olumsuz olması halinde aynı ürünler çerçevesinde, haksız rekabet oluşturduğuna inandığımız, devlet desteği olduğunu tespit ettiğimiz diğer Amerikan ürünlerine karşı bizim de aynı şekilde yaklaşımlarımızın olması son derece doğaldır. Bunu şu anda gündeme getirmek, karşı tarafa bu şekilde söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Anlattığımızda bu konuyla ilgili iyi niyetli yaklaşım olmasını varsayarak bizim ispatlarımız, bu konuyla ilgili yorumlarımız, yazılarımız, görüşmelerimiz objektif şekilde değerlendirildiğinde Türkiye'nin kesinlikle bu kapsamın dışında tutulması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki haftayı önemli bir süreç olarak görüyoruz. Olumsuz olması halinde biz de aynı gerekçelerle hareket etmek zorunda kalabiliriz."

Kaynak: AA