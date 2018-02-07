ABD ham petrol üretiminde Suudileri geride bıraktı

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10,25 milyon varile yükseldi.

Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanarak, rekor kırdı. ABD'nin en yüksek ham petrol üretim miktarı en son Kasım 1970'de günlük ortalama 10,04 milyon varil olmuştu.

ABD, Suudileri geride bıraktı

Ayrıca geçen hafta Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini yakalayan ABD, bu haftaki artışla birlikte Suudileri geride bıraktı ve dünyanın en büyük 2'nci ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9,92 milyon varil olmuştu.

Gelecek yıl Rusya'yı geçmesi öngörülüyor

ABD küresel petrol tüketiminde zirvede yer alırken, Suudi Arabistan ise dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ise ham petrol üretiminde dünyada en üst sırada yer alıyor.

Öte yandan, EIA'nın dün yayımlanan şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi, gelecek sene de 11,2 milyon varile ulaşarak Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.

AA