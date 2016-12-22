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ABD ekonomisi yüzde 3,5 büyüdü

ABD'de 2016 üçüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 3,2'den yüzde 3,5'e revize edildi. İki yılın en güçlü artışını kaydeden büyüme verisine ilişkin beklenti yüzde 3,3 artış yönündeydi.

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ABD ekonomisi yüzde 3,5 büyüdü
ABD ekonomisi 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,5 genişleyerek son 2 yılın en iyi performansını gösterdi. 
 
ABD Ticaret Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülkede Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) haziran-eylül döneminde yüzde 3,5 arttı. Geçen ay açıklanan ikinci tahmin yüzde 3,2’lik büyümeye işaret etmişti. Piyasaların üçüncü tahmine ilişkin beklentisi ise yüzde 3,3 artış seviyesindeydi. Beklentileri aşan büyüme aynı zamanda 2014’ten bu yana en hızlı GSYH artışı olarak kayıtlara geçti.
 
Bakanlığın raporunda, yukarı revize edilen büyüme verisinde, Kişisel Tüketim Harcamalarının (PCE), kamu giderlerinin ve sabit yatırımların önceki tahmine kıyasla daha yüksek olmasının etkili olduğu belirtildi.
 
Ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan PCE'deki çeyreklik artış, yüzde 2,8’den yüzde 3’e revize edilirken, piyasanın beklentisi verinin sabit bırakılması yönündeydi. Bu arada, üçüncü çeyrek PCE fiyat endeksi yüzde 1,4’ten yüzde 1,5’e revize edildi. Geçen ay sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,7 olarak açıklanan GSYH ve çekirdek PCE fiyat endeksleri ise değiştirilmedi. 
 
Analistler, üçüncü çeyrekte yüzde 3,5’e ulaşarak son 2 yılın en iyi performansını gösteren büyümede yılın ilk yarısındaki zayıf performansın etkili olduğunu belirterek, GSYH'nin bu seviyede artmaya devam etmesinin mümkün olmadığını öngörüyor. 
 
Etiketler: ABD ekonomisi, abd ekonomisi büyüme rakamları
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