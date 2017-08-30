  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,6'dan yüzde 3'e revize edildi.

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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdü

ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 genişleyerek yaklaşık 2 yılın en iyi büyüme performansını gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 2,6’dan yüzde 3 revize etti.

Yüzde 2,7 seviyesindeki piyasa beklentisinin üstünde açıklanan veri, ayrıca 2015’in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. ABD ekonomisi 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydetmişti.

Verilere ilişkin rapora göre, ikinci çeyreğe ait büyüme oranının yukarı yönlü revize edilmesinde kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artışın yüzde 2,8’den yüzde 3,3’e yükseltilmesi belirleyici oldu.

Enflasyon göstergeleri zayıf geldi

Diğer taraftan, ikinci çeyreğe ait PCE fiyat endeksinin yüzde 0,3 ve çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 0,9'da sabit bırakılması, enflasyonun ABD Merkez Bankası’nın yüzde 2 hedefinden uzaklaştığına ek kanıt olarak değerlendirildi.

Raporda, ilk çeyrekte yüzde 2 artış gösteren GSYH fiyat endeksinin, ikinci çeyrekte yüzde 1,0 yükseldiği de teyit edildi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Veriler öncesinde 1,1917 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin hemen ardından 1,19’un altına geriledikten sonra toparlanarak 1,1928’e yükseldi. Öte yandan, dolar/TL önce 3,4603'ü gördükten sonra 3,4520 seviyelerine geriledi.

Altının ons fiyatı ise 1,308 dolar civarında denge ararken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,14’ten yüzde 2,15’e çıktı. Veri öncesi 51,40 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, verilerin ardından 51,34'e gerilerken, ABD tipi petrolün varili düne göre yüzde 1’e yakın azalışla 45,98 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: ABD ekonomisi, enflasyon
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