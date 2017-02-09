AB otomobil pazarında yavaş büyüme tahmini

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Başkanı Dieter Zetsche, belirsizlikler nedeniyle Avrupa Birliği’nde (AB) 2017 yılında otomobil satışlarının yüzde 1 büyümesinin beklendiğini söyledi.

Zetsche, Brüksel’de 2017 yılı otomobil satış beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) ve İtalya’daki anayasa referandumuna rağmen AB’de tüketici güveninin yüksek olduğunu anımsatan Zetsche, AB’de binek otomobil satışlarının 2016 yılında yüzde 6,8 artış göstererek 14,6 milyona ulaştığını anımsattı.

"Belirsizlikler, 2017 yılını gölgede bırakıyor"

Zetsche, AB’nin küresel pazarlara adil bir şekilde giriş sağlama çabalarına devam etme çağrısında bulunarak "Belirsizlikler, 2017 yılını gölgede bırakıyor. AB’de otomobil satışlarının 2017’de yüzde 1 artacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl çok şey, makro ekonomik durum ve siyasi gelişmelere bağlı." diye konuştu.

ACEA, Avrupa merkezli 15 otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticisi firmayı temsil ediyor.

Birliğin üyeleri arasında, BMW, DAF, Fiat Chrysler, Ford Avrupa, Hyundai Avrupa, Iveco, Jaguar, Land Rover, Opel, PSA, Renault, Toyota Avrupa, Volkswagen, Volvo, Daimler gibi üreticiler yer alıyor. AA