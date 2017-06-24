AB-Japonya anlaşmaya hazırlanıyor

Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) uzmanı Jacques Pelkmans, küresel ticaretin en büyük oyuncularından Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine ilişkin, "Yapıcı ve ciddi bir atmosfer hakim durumda. Anlaşmanın bu yıl içerisinde imzalanmasını bekliyorum." dedi.

Brüksel'deki düşünce kuruluşlarından CEPS uzmanı Pelkmans, AB-Japonya arasında müzakere edilen ticaret anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AB ve Japonya arasında gerçekleştirilen ticarette çok sayıda mevzuat engeli bulunduğuna dikkati çeken Pelkmans, söz konusu ticari bariyerler nedeniyle ürünlerin karşılıklı olarak piyasalara serbestçe giriş yapamadığını söyledi.

Pelkmans, Japonya'nın uyguladığı katı mevzuatların ortaya bir standart koymaktan öte kendi iç piyasalarını korumakla ilgili olduğunu ifade etti.

AB tarafının da benzer şekilde, Japonya'nın belirli ürünlerine yönelik uygulamakta olduğu bazı ilave gümrük vergileriyle öncü sektörlerini muhafaza ettiğini anlatan Pelkmans, müzakerelerde Japonya'nın özellikle otomobil sektörü üzerindeki bazı gümrük vergilerinin kalkmasını talep ettiğini belirtti.

Çeşitli sektörlere çok önemli ölçüde fayda sağlayacak

Pelkmans, AB-Güney Kore arasında imzalanan ve benzer sektörleri içeren ticaret anlaşmasının Japonya’yı motive ettiğine dikkati çekerek, "Eğer üzerinde bir uzlaşı sağlanırsa AB ve Japonya arasında yapılacak Serbest Ticaret Anlaşması çok büyük öneme sahip olacak. Bu anlaşma özelikle ilaç, tıbbi malzeme, tarım, gıda, otomotiv ve tren ekipmanı gibi çeşitli sektörlere çok önemli ölçüde fayda sağlayacak." diye konuştu.

Müzakerelerde en çekişmeli konuların patentler, gıda katkıları, otomobil standartları, teknik düzenlemeler ve elektronik ticaret gibi alanlar olduğunu hatırlatan Pelkmans,"AB ve ABD arasındaki TTİP müzakerelerinde güçlü bir karşıtlık mevcuttu. AB-Japonya anlaşması için böyle bir durum yok. Yapıcı ve ciddi bir atmosfer hakim durumda. Anlaşmanın bu yıl içerisinde imzalanmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AB-Japonya ekonomik ilişkileri

Japonya, AB’nin Asya kıtasında Çin'den sonra ikinci büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor. Dünya'nın 4'üncü büyük ekonomisi durumunda olan Japonya'da alım gücü de oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Bu nedenle ülke, Avrupa için önemli bir pazar niteliği taşıyor. Aynı zamanda Japonya, Avrupa Birliği ülkelerinde önemli yatırımlara imza atıyor. Japonya, AB’ye özellikle makine, motorlu taşıt, optik malzemeler, tıbbi ürünler ve kimyasallar satıyor. AB'de Japonya'ya benzer ürünleri ihraç ediyor.

Verilere göre, 2016 yılında AB, Japonya’dan 66,4 milyar avroluk ithalat, 58,1 milyar avroluk ihracat gerçekleştirdi.

Buna ilave olarak AB, Japonya'ya her yıl yaklaşık 90 milyar avro doğrudan dış yatırım gerçekleştiriyor. Japonya ise AB üyesi ülkelere yıllık yaklaşık 175 milyar avro seviyesi doğrudan yatırım yapıyor.

Müzakereler

AB, Japonya ile ticaret anlaşması müzakerelerini resmi olarak 25 Mart 2013’te başlatmıştı. Müzakerelerin 18'inci turu Nisan ayında Tokyo’da gerçekleştirilmişti.

Müzakerelerde ana konu AB'nin Japonya sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri ile Japonya’nın AB tarım sektörüne uyguladığı korumacılık olarak ortaya çıkıyor.

Tokyo, AB’nin otomobil ve yan sanayine uygulamakta olduğu yüzde 10 seviyesini bulan gümrük vergilerinin, Brüksel'de Japonya'nın gıda ve süt ürünlerine uygulamakta olduğu benzer vergilerin kaldırılmasını talep ediyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin 7-8 Temmuz'da Almanya’da gerçekleştirilecek G-20 zirvesine katılmak üzere Avrupa’ya gelmesi bekleniyor. Ticaret anlaşmasına destek göstermek ve hızlandırmak için Abe'nin bu seyahat sırasında Brüksel'e uğraması ve AB yetkilileriyle görüşme yapması öngörülüyor.