'94 bin 575 yerli marka patent için başvurdu'

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2016 sonu itibarıyla Franchise sektör büyüklüğünün 43 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sektörün ürettiği istihdam sayısı ise 200 bin kişiyi aşmıştır. 2017 sonunda franchise sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması beklenmekte." dedi.

Bakan Elvan, CNR Fuar Merkezinde bugün kapılarını açan "15'inci Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı"nın açılış törenine katıldı. Lütfi Elvan konuşmasında Türkiye'nin ekonomik gücü, hareketli pazarı ve ekonomik alanda proaktif yaklaşımları ile dünyadaki değişim ve dönüşüme hızlı ayak uydurma kabiliyetinin, dünya markalarını cezbettiğini söyledi.

Alınan önlemler ve atılan ilave adımların ekonominin yüksek büyümesinin önünü açtığına dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomik göstergeler, Türkiye'nin bütün dış etkenlere ve bunların yansıması olan uluslararası kuruluşların düşük büyüme öngörülerine rağmen gücünü koruduğunu ve ekonomide doğru işleri ortaya koyduğunu net bir şekilde göstermiştir. 2017'nin ilk çeyreğine yüzde 5,2 gibi yüksek bir büyüme oranı ile giriş yapan Türkiye ekonomisi, bu başarısını yılın ikinci çeyreğinde de devam ettirmiş ve yüzde 5,1 büyümüştür.

Ekonomimiz bu performansı ile uluslararası kuruluşları, tahminlerini revize etmek zorunda bırakmıştır. Son olarak 2 gün önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ile ilgili büyüme tahminini iki kat artırmıştır. 2017 ikinci çeyrek büyümesi, geçmiş dönemlerin aksine kamu nihai tüketim harcamalarından ziyade, sabit sermaye yatırımları, net ihracat, sanayi ve tarım gibi kritik öneme sahip sektörlerin güçlü performansından kaynaklanmıştır. "

Bakan Elvan, bu durumun önümüzdeki dönemde de güçlü büyümenin sürdürülebilirliği açısından olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, 2016 yılı ağustos ayından itibaren yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdamı ve ihracatı teşvik tedbirleri kapsamında alınan kararların, 2016 yılının son çeyreği ve 2017 yılının ilk çeyreğinde sabit sermaye yatırımlarına ivme kazandırdığını anlattı.

İhracatın ivme kazanması, turizm sektöründe canlanma ve bunun hizmetler sektörüne olumlu yansımalarının, Kredi Garanti Fonu kapsamında kredi hacminin genişlemesinin 2017 büyümesine olumlu katkı sağlayacağını bildiren Elvan, halihazırda gerçekleştirilen ekonomik büyümenin geleceğe taşınmasını elzem olarak nitelendirdi.

"Zincir işletmelerdeki yabancı firma oranı yüzde 29"

Lütfi Elvan, franchising sektörünün, iş yapma şekli itibarıyla modern yapılanmaları işaret ettiğini belirterek, "Franchising sisteminin hızla gelişmesi, şüphesiz yeni yatırımları ve iş birliklerini de beraberinde getirmektedir. 2016 sonu itibarıyla Franchise sektörünün büyüklüğü 43 milyar dolara ulaşmıştır. Sektörün ürettiği istihdam sayısı ise 200 bin kişiyi aşmıştır. 2017 yılı sonunda franchise sektörünün pazar büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşması beklenmekte." ifadelerini kullandı.

Sektöre her yıl pek çok yeni markanın katıldığını, var olan şirketlerin de yeni şubelerle yaygınlığını artırdığını aktaran Elvan, sistemde eskiden yabancı markalar öne çıkarken, bugün pek çok yerli markanın franchise vererek büyümeyi tercih ettiğini söyledi.

Elvan, bugün zincir işletmelerdeki yabancı firma oranının yüzde 29 olduğuna dikkati çekerek, franchisingin esas itibarıyla marka üzerine kurulduğundan, Türkiye'de marka sisteminin iyileştirilmesini hedeflediklerini anımsattı.

"Türkiye marka başvurularında en aktif ülkelerin başında gelmekte"

Marka sisteminin iyileştirilmesi adına, markaların korunması amacıyla hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun yürürlüğe girdiğini hatırlatan ve kanunun içeriği hakkında katılımcılara bilgi veren Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

" Sınai mülkiyet hakkı olarak Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilmek üzere başvurusu yapılan toplam marka sayısı 2016 yılında 107 bin 106 olup, bunun 94 bin 575'i yerli başvurulardır. Türkiye marka başvuruları konusunda en aktif ülkelerin başında gelmektedir. 2011 yılından bu yana 100 binin üzerinde marka başvurusuyla, Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi Türkiye olmuştur. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından her yıl yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporuna göre, Türkiye 2015 yılında marka başvurularında dünyada 7'nci sırada yer almaktadır. "

Lütfi Elvan, küresel rekabetin giderek artmasıyla rekabet anlayışının da değiştiğine dikkati çekti. Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla, işletmelerin özellikle yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha fazla açılmasının hedeflendiğini belirten Elvan, "Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayarak ülkemizin küresel pazardaki duruşunu güçlendirebilecektir. Franching sektörü de bu gelişmelere uygun olarak kendi pozisyonunu değerlendirmelidir. Sonuç olarak Franchising uygulamalarının hızlı gelişmesi, hizmetlerde kalite ve verimliliği gözetmesi ile büyümeye ve istihdama pozitif katkı sağlayacağı açıktır." diye konuştu.

"Markalaşma alanında Türkiye gelişme sağladı"

Elvan, konuşmasının ardından Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve diğer yetkililerle birlikte fuarın açılış kurdelesini keserek, standları ziyaret etti.

Stand ziyareti esnasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elvan, "Markalaşma alanında Türkiye çok önemli bir gelişme sağladı. Şu an itibarıyla bu alanda Türkiye'deki toplam markaların sadece yüzde 29'u yabancı. Bu çok önemli bir gelişme, firmalarımızı kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Stand ziyaretleri kapsamında, ürünler ve şirketlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Elvan, gazetecilere çiğköfte ikram etti. AA