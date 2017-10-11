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93 ülke Türk çayını tercih ediyor

Türkiye'den ocak-eylül döneminde Belçika ve Almanya başta olmak üzere 93 ülkeye 21 milyon 732 bin 96 dolarlık çay ihraç edildi.

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93 ülke Türk çayını tercih ediyor

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-eylül döneminde 93 ülkeye çay ihraç edildi.

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında Belçika 8 milyon 676 bin 448 dolarla ilk sırada, Almanya 6 milyon 109 bin 347 dolarla ikinci, Kıbrıs 1 milyon 82 bin 514 dolarla üçüncü, Suudi Arabistan ise 897 bin 304 dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde, Kanada, Senegal, Ürdün, Kuveyt, Çad, Etiyopya, Singapur, Somali, Nijerya, Gabon, Gambiya, Gana, Tanzanya ve Panama gibi farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirildi.

Yılın 9 ayında toplam çay ihracatı 21 milyon 732 bin 96 dolar oldu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, Türk çayı ihracatında Avrupa Birliği ülkelerinin ön planda olduğunu söyledi.

Toplam çay ihracatının yüzde 70'lik kısmının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını vurgulayan Gürdoğan, "Doğu Karadeniz ekonomisinin en önemli tarımsal ürünleri arasında çay büyük önem taşıyor. Ülkemize gelen turistlerin Türk çayını tercih etmesi sonucu ihracatımız Avrupa Birliği ülkelerine yoğunlaşmıştır." diye konuştu.AA

Etiketler: Belçika, almanya, türk çayı, ihracat
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