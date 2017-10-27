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92 milyar dolarlık servetiyle artık dünyanın en zengini

Serveti 92,8 milyar dolara ulaşan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 27 Temmuz'dan sonra tekrar Microsoft kurucusu Bill Gates'i geride bıraktı

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92 milyar dolarlık servetiyle artık dünyanın en zengini

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, tekrar dünyanın en zengin kişisi oldu.

Dün Amazon'un, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artış kaydettiğini açıklamasından sonra, bugün şirketin hisse senetlerine olan talep arttı.

Bugün New York borsasının açılışını takiben 3 saat içerisinde Amazon hisseleri yüzde 13,3 prim yaparken, şirketin hisse başına değeri firma tarihindeki en yüksek seviye olan 1.001 dolara kadar tırmandı.

Bezos servetine 3 saat içerisinde 10 milyar dolar eklerken, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi'ne" göre toplam serveti 92,8 milyar dolara ulaştı.

Böylece, 53 yaşındaki milyarder, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını tekrar elde etti.

Bezos, Gates'i 27 Temmuz tarihinde geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu ünvanı kazandıktan 8 saat sonra aynı gün kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: jeff bezos, Amazon, bill gates, microsof
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