9 Ocak piyasalarda gün ortası

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 215,04 puan değer kaybetti. Cuma günü 77.106,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 319,67 puan ve yüzde 0,41 düşüşle 76.786,90 puandan başladı. Endeks en düşük 76.636,38 puanı, en yüksek ise 77.634,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,32, hizmetler endeksi ve sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 138'i değer kazandı, 182'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve İş Bankası (C) oldu.

Altının onsu 1.176,52 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,64, bileşik getirisi yüzde 10,92 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0521, sterlin/dolar paritesi 1,2140, dolar/yen paritesi 117,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,7330 liradan, avro 3,9270 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.176,52 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,08 dolardan işlem görüyor. AA