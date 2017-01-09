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Buradasınız : » » 9 Ocak altın fiyatları

9 Ocak altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 938,00 lira oldu.

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9 Ocak altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 140,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 938,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 

 

  CUMA   PAZARTESİ
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 136,8 137 140 140,2
Cumhuriyet Ata Lira 901 916 922 938
22 Ayar Bilezik(Gr.) 124,5 128,5 127,5 131,5
Lira(Tam) Ziynet 880 898 901 920
Yarım Ziynet 440 450 450 460
Çeyrek Ziynet 220 225 225 230
CUMAPAZARTESİAlışSatışAlışSatış24 Ayar Külçe Altın(Gr.)136,80137,00140,00140,20Cumhuriyet Ata Lira901,00916,00922,00938,0022 Ayar Bilezik(Gr.)124,50128,50127,50131,50Lira(Tam) Ziynet880,00898,00901,00920,00Yarım Ziynet440,00450,00450,00460,00Çeyrek Ziynet220,00225,00225,00230,00
Etiketler: 9 ocak altın fiyatları, İstanbul Kapalıçarşı
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