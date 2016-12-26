9 ayda 956 milyon kişi uluslararası seyahat yaptı

Dünyada uluslararası seyahat eden kişi sayısı, ocak-eylül döneminde 956 milyon kişi olarak hesaplandı.

2016 yılının 9 aylık döneminde (ocak-eylül) dünya genelinde yaklaşık 956 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat etti. Uluslararası seyahat eden kişi sayısı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,7 arttı. 2015 yılının aynı döneminde yaklaşık 922 milyon kişi uluslararası seyahat yapmıştı.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, Avrupa ülkelerine gelen turist sayısı yüzde 1,6, Asya ve Pasifik ülkelerine gelen turist sayısı yüzde 9,3, Amerika ülkelerine gelen turist sayısı yüzde 4,4, Afrika ülkelerine gelen turist sayısı da yüzde 8,4 arttı. Ortadoğu'ya gelen turist sayısı ise yüzde 6,4 azaldı.

Ülke olarak incelendiğinde, Güney Kore'de yüzde 34, Vietnam'da yüzde 36, Japonya'da yüzde 24 ve Sri Lanka'da yüzde 15 ile iki basamaklı büyüme kaydedildi.

Avrupa'da İspanya, Macaristan, Portekiz ve İrlanda gibi destinasyonlarda önemli artış kaydedilse de Fransa, Belçika ve Türkiye'deki gerileme Avrupa ortalamasını düşürdü. AA