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9 ayda 4 milyondan fazla yolcu bu havalimanını kullandı

Adana Havalimanı'nı 9 ayda 4 milyon 173 bin 531 yolcu kullandı.

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9 ayda 4 milyondan fazla yolcu bu havalimanını kullandı

Adana Havalimanından bu yılın 9 ayında 4 milyon 173 bin 531 yolcu hizmet aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Adana Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 434 bin 706, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 1 artışla 498 bin 4 oldu.

Adana Havalimanında eylül ayında iç hatlarda 3 bin 330, dış hatlarda 616 olmak üzere toplam uçak trafiği 3 bin 946 olarak gerçekleşti. Bu dönemde taşınan, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük miktarı ise 4 bin 813 ton olarak kayıtlara geçti.

Adana Havalimanından ocak-eylül döneminde 4 milyon 173 bin 531 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 34 bin 760'a, yük trafiği ise 36 bin 473 tona ulaştı.

 

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