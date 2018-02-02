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Buradasınız : » » 8 milyona yakın araç sahibi için büyük ÖTV indirimi

8 milyona yakın araç sahibi için büyük ÖTV indirimi

Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı, TBMM'ye sevk edildi.

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8 milyona yakın araç sahibi için büyük ÖTV indirimi

TBMM'ye sevk edilen torba yasa tasarısı ile ikinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla 16 yaş üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerinde 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi uygulanacak.

8 milyona yakın araç hurda statüsünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de, 16 yaşın üzerinde 7 milyon 671 bin 760 araç bulunuyor. 16 yaş ve üzeri aracı bulunan vatandaşlar, 31 Aralık 2016 tarihine kadar başvurması durumunda 10 liraya kadar ÖTV indiriminden faydalanabilecek.

TRT HABER

Etiketler: tbmm torba tasarı, hurda araç desteği
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