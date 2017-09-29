74 maden şirketine 3,9 milyon lira ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, maden lisansı sahibi 74 şirkete, teknik veya mali eksiklikleri nedeniyle toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası kesildi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Denizli ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 21 ildeki maden lisansı sahibi 74 şirkete, toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası verildi. Ayrıca, Artvin, Şırnak ve Uşak'taki 3 şirketin faaliyetleri tamamen durduruldu.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, söz konusu şirketlerle ilgili işlemlere ilişkin belgelerin ruhsat sahiplerinin adreslerine gönderildiğini, ancak ilgililere ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildiğini duyurdu.