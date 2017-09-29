  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.557
    EURO 4.2
  • BIST 102652.7
    ALTIN 147.35
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 74 maden şirketine 3,9 milyon lira ceza

74 maden şirketine 3,9 milyon lira ceza

Maden lisansı sahibi 74 şirkete, teknik veya mali eksiklikleri nedeniyle toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası kesildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
74 maden şirketine 3,9 milyon lira ceza

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, maden lisansı sahibi 74 şirkete, teknik veya mali eksiklikleri nedeniyle toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası kesildi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Denizli ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 21 ildeki maden lisansı sahibi 74 şirkete, toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası verildi. Ayrıca, Artvin, Şırnak ve Uşak'taki 3 şirketin faaliyetleri tamamen durduruldu.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, söz konusu şirketlerle ilgili işlemlere ilişkin belgelerin ruhsat sahiplerinin adreslerine gönderildiğini, ancak ilgililere ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildiğini duyurdu.

Etiketler: maden şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER