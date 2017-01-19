7 Milyon dolarlık 'Kara salyangozu' ihraç edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu su ürünleri ithalat ve ihracatı yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman yaptığı açıklamada, Türk damak tadına uymadığı için iç pazarda tüketilmeyen bazı deniz ürünleriyle canlı türlerini ihraç ettiklerini söyledi.

Kara ve deniz salyangozu, kurbağa, göl gümüşü balığı ve deniz patlıcanı dış satımından her yıl ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağladıklarını dile getiren Kocaman, ihracat verilerine göre kara salyangozundan 2016 yılı ihracatının 7 milyon dolar civarında gerçekleştiğini anlattı.

Bunun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen 4 milyon dolara yakınlık kısmını kendilerinin yaptığını kaydeden Kocaman, şöyle konuştu:

"İşlenmiş olarak ihraç ediyoruz. Kara salyangozunun yüzde 90'ını Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD alıyor. Özellikle Fransa, kara salyangozunun tereyağlı ve dolması şeklinde işlenenini alıyor. Fransa, bizden aldığını Japonya'ya da satıyor. Geçen yıl Almanya'ya 300 bin kara salyangozu konservesi de ihraç ettik."