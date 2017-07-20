672 milyon avroluk taklit ürün yakalandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin gümrüklerinde 2016 yılında toplam piyasa değeri 672 milyon avroluk 41 milyon adet sahte ürüne el konuldu.

AB Komisyonu, "Gümrüklerde Fikri Mülkiyet Hakları Uygulaması 2016" başlıklı değerlendirme raporunu yayınladı.

Rapora göre, AB üyesi ülkelerin gümrüklerinde bu dönemde toplam değeri 672 milyon avro olan 41 milyon adet taklit ürün yakalandı.

Gümrüklerde el konulan ürünlerin değerleri göz önüne alındığında, sahte kol saatleri ilk sırada yer aldı. Geçen yıl AB gümrüklerinde 109 milyon avro değerinde kol saatine el konuldu. Kol saatini, 96 milyon avroluk oyuncak, 69 milyon avroluk çanta ve cüzdan, 55 milyon avroluk parfüm ve 46 milyon avroluk ayakkabı, 44 milyon avroluk giyim ve 33 milyon avroluk güneş gözlüğü izledi.

Yakalanan ürünlerin sayısına bakıldığında ilk sırayı sahte sigara aldı. Gümrüklerde el konulan tüm ürünlerin yaklaşık 4'te 1'ini sigara oluşturdu. Sigaraları, oyuncaklar, yiyecekler, çeşitli taklit ambalajlar ve giysi takip etti.

Fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gümrüklerde yakalanan ürünlerin geldikleri ülkelerin başında Çin yer aldı. AB'ye gönderilen taklit ürünlerde Çin'i sırasıyla Vietnam, Pakistan ve Kamboçya izledi.

Söz konusu taklit ürünlerin gönderim şekline bakıldığında ilk sırayı posta aldı. Bu taklit ürünlerin yüzde 65’i AB ülkelerine posta yolu ile gönderildi.

AB üyesi 28 ülke arasında en fazla taklit ürün Litvanya, Çekya, Belçika ve Almanya'da ele geçirildi.