63 bin iş uyuşmazlığı arabuluculukla sonuçlandı

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesiyle işçiyle işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirilen arabuluculuk, 1 Ocak'ta uygulamaya konuldu.

Başvurular, adliyelerde kurulan arabuluculuk bürolarına, büroların bulunmadığı yerlerde de sulh hukuk mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerine ücretsiz yapıldı.

142 bin 377 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, uygulama kapsamında bugüne kadar 142 bin 377 iş uyuşmazlığı arabuluculara taşındı. Arabuluculuk sürecini başlatılmasıyla görevlendirilen arabulucular, tarafları görüşmelere çağırdı.

Arabulucuya giden 62 bin 739 uyuşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla çözüme kavuşturuldu. Görüşmeler sonrasında çok sayıda işçi tazminatına kavuştu, işten çıkarılan bazı kişiler de işe iade edildi.

48 bin uyuşmazlıkta süreç devam ediyor

Uyuşmazlıklardan 31 bin 200'ünde işçi ve işveren anlaşamadı. Böylece uygulama kapsamında arabuluculukta yüzde 70 oranında başarı yakalandı. 48 bin 438 iş uyuşmazlığında ise arabuluculuk görüşme ve işlemleri sürüyor.

İşçi ve işverenler tarafından arabulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar en fazla 4 günde anlaştı.

Öte yandan, arabuluculukla, iş mahkemelerinin iş yükünün azaltılması sağlandı.

Geçen yılın ilk 5 ayında mahkemelere işçi-işveren uyuşmazlığı nedeniyle 105 bin dava açıldı. Bu sayı, arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesiyle 31 Mayıs 2018 itibarıyla 24 bin 620 oldu.

Kaynak: AA