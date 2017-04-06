60 yıllık rüya gerçek oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bu yıl yeni alınacak arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz'de iki, Akdeniz'de iki olmak üzere denizlerimizde aktif sondaj faaliyetlerinde bulunacağız." dedi.

"Türkiye, petrol depolama noktasında istediğimiz düzeyde değil." diyen Albayrak, "Hedef, 5 milyon ton depolama kapasitesi. Çok hızlı bir coğrafi konumlandırmayla, yaşanabilecek en ufak bir krizde Türkiye'nin içerde sıkıntı yaşamaması için bu adımı hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

"Yerli kaynağımız varsa kullanmak zorundayız"

Albayrak, "Yerli kömürde önümüzdeki dönemde çok yoğun bir yatırım stratejisiyle, bugünün dünyadaki en üst çevre kriterlerinin bile ilerisinde bir çevreci yaklaşımla, bakış açısı ve verimlilik altyapısıyla bir süreci başlatacağız. Yerli kaynağımız varsa bunu sonuna kadar kullanmak zorundayız." diye konuştu.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için temel yapı taşı olan Organize Sanayi Bölgelerimizde doğalgazın ulaşmadığı OSB bırakmayacağız." dedi.

"Türkiye jeofizik haritasını 2018'de tamamlayacak"

"En bakir ve gelişmeye açık alanımız maden. MTA-özel işbirliğiyle ortaklıklar kurulacak ve bölgesel aramacılık noktasında da bir süreci başlatacağız." diyen Albayrak, "Türkiye jeofizik haritasını 2018'de tamamlayacak. Tüm Türkiye coğrafyasını, bitki örtüsünden topografik yapısına kadar röntgenini çekip madencilikte sahip olunan kaynakları göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

devam edecek...