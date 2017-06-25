60 ülkenin kapı dedektörü Türkiye'den ihraç ediliyor

Artan güvenlik tehditleri nedeniyle metal kapı dedektörlerinin yaygınlığı giderek artırıyor. Bu alandaki ihtiyaçlara cevap vermek için kurulan yerli bir firma, ortaya koyduğu rekabetçi ürünlerde 60 ülkeye ihracat yapma başarısına ulaştı.

Elektral Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem Dinçsoy, 20 bin metrekarelik tam entegre bir üretim tesisinde yılda 1 milyonun üzerinde yüksek teknolojili elektronik cihaz üretebilen milli kuruluş olduklarını söyledi.

Savunma sanayisinde metal dedektörlere yoğunlaştıklarını anlatan Dinçsoy, bu alanda yerlileştirme ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Ortaya koydukları çabalar sonucunda söz konusu alanda dünyanın en iyi firmalarından biri haline geldiklerine işaret eden Dinçsoy, "Ürettiğimiz metal dedektörler Avrupa Sivil Havacılık Kurumunun aradığı teknik gereklilikleri taşıyor. Ürünlerimiz 60 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın en önemli hava limanlarında, hapishanelerinde cihazlarımız kullanılıyor. Tayvan Havalimanı'ndan Viyana Havalimanı'na İngiltere'deki hapishanelerden Almanya Adalet Bakanlığı girişlerine kadar pek çok önemli yerde ürünlerimiz yer alıyor. Türkiye'de de Anıtkabir, Milli Savunma Bakanlığı, vergi daireleri, sınır karakolları, havalimanlar Türk malı, yerli kapı tipi metal dedektörlerle korunuyor." dedi.

"Fiyatlar 12 binden 2-3 bin dolara indi"

Dinçsoy, Türkiye'de metal kapı dedektörü üretimi başlamadan önce söz konusu cihazların 12 bin dolara ithal edildiğine dikkati çekerek, "Üretime başlamamız ve artan referanslarla bu rakamlar 2-3 bin dolarlara kadar indirildi. Teknik özellikleri üstün ve rekabetçi ürünlerle de dünyada birçok kurum tarafından tercih ediliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de yılda 4-5 bin dedektör satılıyor"

Erdem Dinçsoy, Türkiye'de yılda 4-5 bin dedektör satıldığını söyledi.

Bu rakamın yaklaşık yarısını Elektral'ın sağladığı bilgisini veren Dinçsoy, ihtiyacın diğer yarısının ise ABD, İtalya ve Uzakdoğu orijinli firmalar tarafından karşılandığını ifade etti. Dinçsoy, "Yeni modellerimizle bu oranların çok daha azaltacağız. Bugüne kadar Türkiye'de çalışmayı başaramadığımız bir kurum var, yeni modellerimizle orayla da çalışmayı umuyoruz. Böylece bu ülkenin kaynakları ülkede kalacaktır." dedi.

Kilogramı 40-100 dolarlık ihracat

Ürettikleri cihazların, uluslararası standartlarda öngörülen tehdit unsuru test parçalarını her 10 santimde bir algılayabildiğini anlatan Dinçsoy, "Yerlilik oranımız yüzde 93 düzeyinde. Hardware, software, anakartı kendimiz üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 60-70'ini ihraç ediyoruz. Kilogramı 40-100 dolar arasında değişen bir ihracata imza atıyoruz. Yüksek teknolojinin vermiş olduğu avantajla Türkiye'nin ihracat hedeflerine önemli bir katkı sağlıyoruz. ABD standardı olarak bilinen NIJ (National Institude of Justice) 0601.02 ve Avrupa standardı olarak bilinen ECAC Standard 2 Doc 30'u (European Civil Aviation) sağlayabilen 3 üreticiden bir tanesiyiz. Türkiye de bu kabiliyete sahip 3 ülkeden bir tanesi. Ürünlerimizin birim kilogram ihracat tutarının yüksek olması bundan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Hapishaneler, mahkemeler...

Elektral tarafından üretilen kapı tipi metal dedektörlerin yurt dışındaki bayiler aracılığıyla temin edildiği yerler arasında Fas Parlamentosu, Bombay Menkul Kıymetler Borsası, Hindistan Merkez Bankası, Hindistan Nükleer Araştırma Kurumu, Moldova Merkez Bankası, İsrail cezaevleri, Musul Havalimanı, Almanya'daki çeşitli mahkeme ve hapishaneler, Birleşmiş Milletler'in çeşitli ülkelerdeki organizasyonları, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, uluslararası şirketlerin çeşitli ülkelerdeki temsilcilikleri bulunuyor.