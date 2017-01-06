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Buradasınız : » » 6 Ocak Kapalıçarşı'da altın fiyatları

6 Ocak Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yatay seyirle 137,00 liradan tamamladı.

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6 Ocak Kapalıçarşıda altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 137,00 liradan işlem gördü. 


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: 

 

  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 136,8 137 136,8 137
Cumhuriyet Ata Lira 901 916 901 916
22 Ayar Bilezik(Gr.) 125 129 124,5 128,5
Lira(Tam) Ziynet 880 898 880 898
Yarım Ziynet 439 449 440 450
Çeyrek Ziynet 220 225 220 225

 

Etiketler: altın, kapalıçarşı, fiyatlar
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