6 Ocak Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 225,00 lira, Cumhuriyet altını 916,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre değişim göstermeyerek 137,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|136,8
|137
|136,8
|137
|Cumhuriyet Ata Lira
|901
|916
|901
|916
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|125
|129
|124,5
|128,5
|Lira(Tam) Ziynet
|880
|898
|880
|898
|Yarım Ziynet
|439
|449
|440
|450
|Çeyrek Ziynet
|220
|225
|220
|225