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6 Ocak altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 137,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 916,00 lira oldu.

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6 Ocak altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 137,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 916,00 lira oldu. 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: 
 
  PERŞEMBE   CUMA  
  Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 136,8 137 136,8 137
Cumhuriyet Ata Lira 901 916 901 916
22 Ayar Bilezik(Gr.) 125 129 124,5 128,5
Lira(Tam) Ziynet 880 898 880 898
Yarım Ziynet 439 449 440 450
Çeyrek Ziynet 220 225 220 225
Etiketler: altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını, gram altın
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