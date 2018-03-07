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Buradasınız : » » 6 ayda toplam 645 bin 875 ton fındık pazara indi

6 ayda toplam 645 bin 875 ton fındık pazara indi

Türkiye'de, 2017-2018 sezonunun ilk 6 ayında, üreticiler serbest piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisine yaklaşık 645 bin 875 ton kabuklu fındık sattı.

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6 ayda toplam 645 bin 875 ton fındık pazara indi

Ordu Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticiden, tüccara ve TMO'ya en fazla fındık satışının Sakarya'da gerçekleştirildiği belirtildi.

Sakarya'da üreticiler tarafından 134 bin 910 ton fındık satışı yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu ili 117 bin 712 tonla Düzce, 112 bin 720 tonla Ordu'nun izlediği kaydedildi.

Giresun'da serbest piyasada 74 bin 665 ton, Çarşamba'da 61 bin 77 ton fındığın satışının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamaya göre, diğer il ve ilçelerde pazara indirilen fındık miktarları şöyle:

"Trabzon 46 bin 239 ton, Ünye 43 bin 211 ton, Fatsa 16 bin 251 ton, Akyazı 12 bin 284 ton, Samsun 12 bin 232 ton, Terme 10 bin 61 ton, Rize 3 bin 286 ton, Kastamonu 183 ton, Tokat 443 ton ve İstanbul 601 ton."

Kaynak: AA

Etiketler: fındık üretimi, Toprak Mahsülleri Ofisi, ordu, sakarya, giresun, Trabzon
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