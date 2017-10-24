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Buradasınız : » » 500 ton toz biber alıcısını bekliyor

500 ton toz biber alıcısını bekliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadının ardından kurutulan ve öğütülüp toz haline getirilen yaklaşık 500 ton biber, satışa hazır durumda.

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500 ton toz biber alıcısını bekliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde farklı tadıyla tüketicilerden talep gören biberler, hasadın ardından kurutulup öğütüldü ve satışa hazır hale getirildi.

Fidesi mart ayında yetiştirilen ve mayısta dikimi gerçekleştirilen kırmızı biberin eylülde başlayan hasadı, hava şartlarına göre kasım sonuna kadar sürüyor.

Hasat edildikten sonra arazide bir süre kurutulan biber, daha sonra özel yapılmış toprak fırınlara alınıyor. Burada yaklaşık bir ay süren kurutma işlemine tabi tutulan biberler, ardından değirmende veya öğütme makinelerinde toz haline getiriliyor.

Ekiminden öğütülmesine kadar herhangi bir katkı maddesi kullanılmayan biberin büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi'ne pazarlanıyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, ülke çapında tadı bilinen toz biberin ilçede yılda 500 ton üretildiğini söyledi.

Ünver, özellikle Osmaneli'nin Büyükyenice köyündeki kırmızı toz biberin ülke genelinde bilindiğini ve rağbet gördüğünü anlatarak, "Ürünlerimiz özellikle köfte ve sucukta tercih ediliyor. Çok farklı bir tadı vardır. Yemeklerde ağızlarda bıraktığı tat unutulmaz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: toz biber, kırmızı biber, bilecik
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