500 milyar dolarlık rezerve ilk kazma yıl sonunda vuruluyor

Türkiye’de çeşitli üniversitelerden uzmanlarca yapılan araştırmalarda yaklaşık 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu Bursa’nın dağ ilçelerinden Orhaneli’de, ilk kazması yıl sonunda vuruluyor.

Bölgeye 61 fabrika kurulup 12-15 bin kişi istihdam edilecek. Yapılan çalışmalarla birlikte 15 yılda bitmesi beklenen süreç 3 yılda bitip ÇED raporu bakanlık tarafından onaylandı.

Projeyle ilgili bilgi veren Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "3 yılda 15 yıllık süreci bitirdik. En büyük derdimiz olan ÇED imzalanıp bakanlık tarafından onaylandı. Hemen mermer OSB’nin kurumunu, yönetim kurulunu ve kamulaştırma işlemlerini yapıyoruz. Bir taraftan da plan ve projelerini yaptık, onaylayacağız. Bu yılın sonuna doğru kazmayı vurabiliriz diye düşünüyorum. Vatandaşlara verdiğimiz sözü 2 yıl öncesine çekerek bitirmenin mutluluğu içersindeyiz" dedi.

"ORHANELİ’NİN NÜFUSU 60 BİN KİŞİ ARTACAK"

Mermer OSB ile beraber mutlaka geri dönüşler ve nüfus artışımız olacağını ifade eden Tatlıoğlu, "Şu anda 61 tane firma Orhaneli’ye fabrika kuracağının garantisi ve sözünü verdi. Bu 61 fabrikada 200’er kişi çalışsa 12-15 bin çalışan yapıyor. Şu anda Orhaneli’nin nüfusu 22 bin 15 bin çalışan demek ve bunu 4 ile çarptığınızda ekstradan 60 bin nüfus artışı olacak. Biz bu yeni gelecek 60 bin kişiye göre alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Bu yüzden TOKİ’nin hazırlıklarına başladık." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA