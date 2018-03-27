500 bin anaç koyun ve 250 bin düve projelerinde imzalar atıldı

Protokol, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürü İsmail Şanlı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından imzalandı.

Törende konuşan Fakıbaba, hayvancılıktaki hedeflere ulaşmak için anaç hayvan sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu projelerin başlangıç olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımızla Buluşuyor' programında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelerini verdiği, '500 Bin Anaç Koyun' ve '250 Bin Düve' projelerini, bugün hayata geçiriyoruz. Bu projelerle hem çiftçilerin geliri artırılacak, hem de tüketicilerin uygun fiyatla kaliteli kırmızı et ve süt tüketimi sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Bunlar sosyal proje değil"

Halk arasında "300 koyun projesi" olarak bilinen projeyle, herkese 300 koyun verilecekmiş gibi algı oluştuğuna da işaret eden Fakıbaba, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Daha önce böyle hayvanlar verilmiş ama biz hala et ithal ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka bu işi, anlayan arkadaşa vermek zorundayız. Bunlar sosyal proje değil, 'biz verelim de işi olsun, gücü olsun, para kazansın' değil. Bu projelerde amacımız, hayvan popülasyonumuzu artırmak, et ithalatını önlemek. Yoksa gönül ister ki her gelene bir şeyler vermek ama değil. Verildiği zaman da bu insanlar bu işten anlamadığı takdirde iyi niyetle başlıyor, üç ay sonra ya satıyor ya da kesime gönderiyor. Ahırı olacak, ahırda kapasitesi olacak, içinde hayvanı olacak ve biz bunu 300'e tamamlayacağız. İnsanlara puanlama sırasına göre vermek zorundayız."

Fakıbaba, proje kapsamındaki dağıtımı Nisan ayında, Şanlıurfa'da başlatacaklarını söyledi.

İthalat bitene kadar devam edecek

500 Bin Anaç Koyun Projesi'ne değinen Fakıbaba, "Her sene bunu devam ettireceğiz, ne zamana kadar, ithalat bitene kadar. Her bir yetiştiricimize, 300 başa kadar anaç koyun temin edilecek. Yetiştiricilerimize, 2018 sonuna kadar toplamda 500 bin baş damızlık koyun vermeyi hedefliyoruz" dedi.

"2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli kredi"

Fakıbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı başlatılan 250 Bin Düve Projesi'nden, tecrübeli ve kapasite açığı bulunan kooperatif üyesi çiftçilerin yararlanacağını belirterek, söz konusu proje kapsamında çiftçilere 100 bin lira kredi kullandırılacağını söyledi.

Fakıbaba, kredinin ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 5 yıl ödemeli, toplam 7 yıl vadeli olacağının altını çizerek, "7 yılda yaklaşık 1,5 milyon damızlık sığır sayısına ulaşılacak. Böylece işletme kapasitelerin doluluk oranı artırılmış olacaktır. Boş ahırları dolduracağız" dedi.

Kaynak: AA