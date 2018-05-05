5 şeker fabrikasının satışı onaylandı

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme ihaleleri gerçekleştirilen Kırşehir, Bor, Çorum, Yozgat ve Turhal şeker fabrikalarının satışı onaylandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararlarına göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kırşehir Şeker Fabrikasının 330 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine, Bor Şeker Fabrikasının 336 milyon lira ve Yozgat Şeker Fabrikasının 275 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye, Çorum Şeker Fabrikasının 528 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, Turhal Şeker Fabrikası'nın ise 569 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye satışına onay verildi.

Kaynak: AA