  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 5 bin yerli otomobilin talibi şimdiden hazır

5 bin yerli otomobilin talibi şimdiden hazır

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını bildirdi.

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5 bin yerli otomobilin talibi şimdiden hazır

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin yerli otomobili üretimini gerçekleştirecek babayiğitleri açıklamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, üreten ve ürettiğini pazarlayabilen bir Türkiye olmasını istediklerini kaydetti.

İlk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını belirten Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılının bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz. Ne mutlu ki bugünleri de görebildik."

Etiketler: yerli otomobil, hasan ali cesur, ASKON, anadolu aslanları
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