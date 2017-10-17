Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "(Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası) Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." dedi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "(Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası) Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." dedi.