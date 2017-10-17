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'5 bin kişi bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı'

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor." dedi.