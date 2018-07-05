5 banka anlaştı: ATM’lerde ücretsiz işlem

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.
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