5 banka anlaştı: ATM’lerde ücretsiz işlem

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:28





