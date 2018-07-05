  • 05 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.611
    EURO 5.405
  • BIST 99051.44
    ALTIN 186.058
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 5 banka anlaştı: ATM’lerde ücretsiz işlem

5 banka anlaştı: ATM’lerde ücretsiz işlem

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım müşterileri, imzalanan protokol ile bu bankaların tüm ATM’lerini hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
5 banka anlaştı: ATMlerde ücretsiz işlem

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER