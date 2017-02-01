  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 5 aylık fındık ihracatından 980 milyon dolar gelir elde edildi

5 aylık fındık ihracatından 980 milyon dolar gelir elde edildi

Türkiye'den 2016-2017 ihracat döneminin ilk 5 ayında 112 bin 723 ton iç fındık ihraç edildi, karşılığında 980 milyon 729 bin dolar döviz elde edildi.

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5 aylık fındık ihracatından 980 milyon dolar gelir elde edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç,  Türkiye'nin 2016-2017 ihracat döneminde ilk 5 ayın geride kaldığını söyledi.

Türkiye'nin 1 Eylül 2016 ile 31 Ocak 2017 arasında 112 bin 723 ton fındık ihraç ettiğini belirten Sevinç, karşılığında 980 milyon 729 bin dolar gelir edildiğini kaydetti.

Sevinç, geçen sezonun aynı dönemine göre ihracatta düşüş olduğunu ifade ederek, "Geçen sezonun aynı döneminde Türkiye yaklaşık 134 bin 97 ton iç fındık ihraç etmiş, karşılığında ise 1 milyar 306 milyon 491 bin dolar döviz elde etmişti. Rakamlara bakıldığında birim bazında yaklaşık yüzde 16, döviz bazında ise yaklaşık yüzde 25 düşüş görülmektedir." dedi.

Sevinç, 2016-2017 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini anımsatarak, o tarihe kadar Türkiye'nin fındık ihracatını artırmayı hedeflediklerini bildirdi. 

Etiketler: Türkiye'nin fındık ihracatı, Fındık ihracatı, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğ, döviz
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