  • 30 TEMMUZ 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.53
    EURO 4.15
  • BIST 107699.72
    ALTIN 143.97
Buradasınız : » » 4/B'li ve 4/C'liye kadro toplu sözleşme masasında

4/B'li ve 4/C'liye kadro toplu sözleşme masasında

Memur-Sen, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya alınması teklifinde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
4/Bli ve 4/Cliye kadro toplu sözleşme masasında

4/B'li ve 4/C'liye kadro toplu sözleşme masasında
Memur-Sen, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya alınması teklifinde bulundu.


Memur-Sen, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya alınması teklifinde bulundu. Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunları arasında yer alan teklif, yaklaşık 50 bin 4/B ile 19 bin 4/C'li personeli ilgilendiriyor.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren 4. dönem toplu sözleşmeleri, Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında 1 Ağustos Salı günü başlayacak.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin 2018-2019'da maaşlarına yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde, kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya geçirilmesi talebinin de yer aldığı birçok önemli konu pazarlık masasına taşınacak.

Memur işi yapan fakat memur olmayanların durumu

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul yaptığı açıklamada, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu üç farklı tekliflerinin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maaş ve sosyal yardımlara yapılacak artışların yanında 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya alınması da teklifimizin esas kısmını oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin 4/B ile 19 bin 4/C'li personeli ilgilendiren bu teklifimizin, bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte kamuda ve KİT'lerde memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT'lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında ise memuriyete geçirilmesini talep ediyoruz."

"Uzlaşılan ilk maddelerden olması için çaba harcayacağız"

Tonbul, 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya alınmasının bütçeye büyük bir yük getirmeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha önceki toplu sözleşme görüşmelerinde de pazarlık masasına taşıdığımız 4/B ve 4/C'lilerin kadroya alınması teklifimizi, gerek iş barışının sağlanması gerekse de mağduriyetlerin giderilmesi açısında oldukça önemsiyoruz. 1 Ağustos'ta başlayacak 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan ilk maddeler arasında bu konunun gelmesi için çaba harcayacağız."

Etiketler: kadro, toplu sözleşme, 4c, 4b
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER