48 ülkenin kadınına 80 milyon dal Türk çiçeği

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 20 gündür yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bağdatlıoğlu, 48 ülkeye 80 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini belirtti.

"Ciro bazında bakılırsa geçen yıl bu dönemde 6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, bu yıl 11 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Miktar bazında da yüzde 60'lık bir artış oldu. En fazla ihracatı Hollanda ve İngiltere'ye yaptık. Şu anda Rusya pazarı çiçek ihracatında 16'ncı sırada fakat kapı açıldı, önümüzdeki aylarda pazarın hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu pazarda tekrar girişim yapmamız gerekiyor."

Ukrayna'ya ihracatta düşüş yaşanırken Polonya'ya ihracatta yüzde 378 artış var.

En fazla talep kırmızı karanfile

Bu dönemde en fazla kırmızı karanfil satıldı. Onu gerbera, krizantem ve yeşillikler takip etti.

Kesme çiçek ihracatında bu yılın Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artış var.

Bağdatlıoğlu, "Geçen yıl ilk 2 ayda 15 milyon dolarlık ihracat varken, bu yılın 2 aylık döneminde 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. 2018 çiçek ihracatı hedefimiz 100 milyon dolar. Bu hedefi çok rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çiçek seralarında çalışanların çoğu kadın

Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'daki çiçek seralarında ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor.

Güneşin doğuşuyla birlikte seralara giden kadınlar, öğlene kadar toplama daha sonra da paketleme yapıyor.

Sektörden yaklaşık 25 bin kişi ekmek yiyor. Bu kişilerin yaklaşık 20 bini kadın.

"Acaba bize de çiçek gelecek mi?"

Kundu bölgesindeki çiçek serasında çalışan işçilerden Kadriye Tantik, 7-8 yıldır bu işi yapıyor.

Tantik, günde 1500-2000 çiçek işliyor. Onu en çok mutlu eden ise, seralardan topladığı çiçeklerin dünyanın birçok ülkesine gitmesi.

Çiçek almanın kendisini de çok mutlu ettiğini dile getiren Tantik, "Kadınlar Günü nedeniyle çiçek topluyoruz, ama bir taraftan da 'Acaba bize de çiçek gelecek mi?' diyoruz. Bu kadar çok kadını mutlu ediyorsak, bize de gelecek mi diye birçok kadın gibi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA