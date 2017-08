Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk müteahhitlik sektöründe yer alan firmaların önemli işlere imza attığını belirterek, "Bugün 46 firmayla dünya ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda dünyanın ilk 100 firmasına bu yıl ilk defa 10 firmayı sokmayı başaran sektörümüz göğsümüzü kabartmıştır." ifadesini kullandı.

Zeybekci, yazılı açıklamasında, 2016 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 46 Türk firmasının yer aldığını, Türkiye'nin, bu alanda Çin’in ardından ikinci sırada geldiğini bildirdi.

Geçen yıl yüzde 6,4 daralan uluslararası müteahhitlik hacmine rağmen Türk firmalarının gelirlerini 23 milyar dolardan 25,6 milyar dolara çıkarabilmesinin de bu sektörde bir dünya gücü olma yolunda ilerlendiğini gösterdiğine işaret eden Zeybekci, "Uluslararası müteahhitlik sektöründe yıldızımız parlamaya devam edecek. Bugün 46 firmayla dünya ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda dünyanın ilk 100 firmasına bu yıl ilk defa 10 firmayı sokmayı başaran sektörümüz göğsümüzü kabartmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk müteahhiti ve işçisinin Alman ve Japon firmalarını geride bıraktığını ifade eden Zeybekci, kendilerini asıl mutlu eden gelişmenin ise kazanılan ihale hacminin, dünyanın en büyük 250 firmasının kazandığı toplam ihale hacmi içindeki payının yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e yükseltilmesi olduğunu vurguladı.

"Amacımız her sektörde kendi küresel devlerimizi yaratmak"

Zeybekci, Türk müteahhitlerinin dünyanın en riskli, en zor coğrafyalarında işlerini başarıyla sonuçlandırarak haklı bir ün elde ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Amacımız her sektörde kendi küresel devlerimizi yaratmak. Bunun için Ekonomi Bakanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Teşvik sistemimizden, ihracat destek sistemimize ve Eximbank'a kadar her alanda bu hedefe kilitlendik. Müteahhitlik sektörümüz bunu başardı, diğer sektörler de bunu başaracak. Binlerce yıldan gelen muhteşem ve kadim kültürümüz, sanatımız ve değerlerimizle sektörlerimizi, markalarımızı, başarılarımızı ve iddiamızı başta kültür coğrafyamızda olmak üzere her yerde görünür kılacağız. Nihai hedefimiz, dünyanın neresinde olursa olsun eline bir ürünü alan tüketicinin 'Made in Türkiye' yazısını görmesidir."