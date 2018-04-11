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Buradasınız : » » 4,5G'li abone sayısı 64,5 milyonu geçti

4,5G'li abone sayısı 64,5 milyonu geçti

Yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G teknolojisinin abone sayısı 3G'lileri 6'ya katlayarak 64,5 milyonu geçti.

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4,5Gli abone sayısı 64,5 milyonu geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık yüzde 96,3 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 77 milyon 800 bin 170 mobil abone var.

Temmuz 2009'da sunulmaya başlanan 3G hizmetinin abone sayısı Mart 2016 sonunda 65 milyon 949 bin 652 aboneye ulaştı ancak 1 Nisan 2016'da 4,5G'nin hayata geçmesiyle 3G aboneliğinden 4,5G aboneliğine hızlı bir geçiş süreci yaşandı.

Geçen yılın sonunda 3G abone sayısı 10 milyon 249 bin 69'a düşerken 4,5G abone sayısı 64 milyon 558 bin 929'a yükseldi. Böylece, yüksek mobil internet hızıyla fazla data kapasitesi sunan 4,5G'li abone sayısı, 3G'lileri 6'ya katladı. 2G abone sayısı ise 2 milyon 992 bin 172'ye geriledi.

Mobil genişbant abone sayısı 57 milyona yaklaştı

Diğer taraftan geçen yıl sonu itibarıyla M2M abone sayısı 4,5 milyona yükseldi.

3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 56 milyon 944 bin 673, sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 40 milyon 3 bin 254 oldu.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde toplam mobil internet kullanım miktarı 576 bin 245 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı ise 557 bin 993 terabayt olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Etiketler: 4, 5g, internet
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