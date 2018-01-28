450 bin emekliye ek ikramiye başvurusu için Pazartesi son gün

30 yıldan fazla hizmet süresi olan emeklilerin ikramiyelerini alabilmeleri için Pazartesi son gün. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve ikramiye farkı ödenmeyecek.

7 Ocak 2015'ten önce emekli olup 30 yıldan fazla fiili hizmet süresi bulunan ancak emekli ikramiyesi 30 yıl üzerinden verilen emekliler, ikramiye farkını alabilecek.

Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılacak.

Emeklilere ek ikramiye yolu açan kanun 27 Ocak 2017'de yürürlüğe girdi. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı. Ek ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödendi.

İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenler ise kalan kısmını 2018'in Mart ayında alacak. Başvurmayan emeklilerin ikramiye farkı yanacak.

Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin 506 kişi yararlandı.

SGK bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yaptı.

Kaynak: TRT Haber