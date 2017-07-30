41 milyon liralık yatırımın temeli atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Şimdi hem Kocaeli'nin istifade edeceği hem de Sapanca Gölünü kurtaracak, Sakarya'ya bir memba gibi su verecek olan Ballıkaya Barajı bitmek üzere. Önümüzdeki yıl devreye alacağız." dedi.

İzmit'teki Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Temel Atma ve Orman Köylerine Sertifika Dağıtım Töreni"nde konuşan Eroğlu, Kocaeli'ye elleri dolu geldiklerini belirterek, daha önceki gelişinde 26 müjde verdiğini, bunlardan 20'sinin bittiğini, 6'sının da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin giderek büyüdüğünü ve geliştiğini dile getiren Eroğlu, geçmişte kentin su ihtiyacını 2060 yılına kadar temin etmesi amacıyla yapılan Yuvacık Barajı'nda, 2014'te su bitince zor günler geçirdiklerini ama "B planı" uygulamak suretiyle Kocaelililere su sıkıntısı yaşatmadıklarını kaydetti.

Bakan Eroğlu, şu anda İhsaniye Barajı'nı yaptıklarına ve Avcıdere Barajı'nın projesini hazırladıklarına dikkati çekerek, "İnşallah onlarla beraber Yuvacık Barajı'nın arıtma tesisi kapasitesi dolmuş, gerçekten çok ileri teknoloji örnek içme suyu arıtma tesisi yapacağız. Dolayısıyla 2071 yılına kadar Avcıdere Barajı'nı da inşa ederek, su problemini tamamen kökünden çözeceğiz." diye konuştu.

Sakarya'nın suyunu Sapanca Gölü'nden aldığını hatırlatan Eroğlu, "Sapanca Gölü'nün belli dönemlerde su seviyesi azalıyor. Şimdi hem Kocaeli'nin istifade edeceği hem de Sapanca Gölü'nü kurtaracak, Sakarya'ya bir memba gibi su verecek olan Ballıkaya Barajı bitmek üzere. Önümüzdeki yıl devreye alacağız. Böylece ilk defa Türkiye'de, Düzce'den Bulgaristan'a kadar, Kırklareli ve Edirne'ye kadar, bu bölge için entegre su yönetimi sistemini, bir yerde sıkıntı olursa diğer yere aktaracak sistemi uyguluyoruz ve önümüzdeki yıl da bunlar hayata geçtiği zaman, artık 2071'e kadar su sıkıntısı olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Her yıl 21 milyon liralık yatırım yapılacak"

Eroğlu, bugün getirdikleri 13 müjdeden 2'sinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ), 6'sının Orman Genel Müdürlüğü'ne, 4'ünün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne, 1'inin de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Bugün 41 milyon liralık tesisin temelini atacağız. Bilindiği gibi ormancılık paket halinde bir tesis. Orman teşkilatı burada çok çalışıyor. Buranın yüzde 42'si orman. Teşkilatımıza talimat verdik, burada her yıl 21 milyon liralık yatırım yapacak. Orman teşkilatları, kırsal kalkınmanın lokomotifi olacak. Artık her şey zamanında yapılıyor çünkü Türkiye, artık zamanla yarışıyor. Büyük hedeflere imzasını atacak, mührünü vuracak. Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara karşı hep birlikte gayret edeceğiz ve 2023 yılında Türkiye'yi dünyadaki 11 ekonominin arasına taşıyacağız."

Konuşmaların ardından, orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtıldı.

Daha sonra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bakan Eroğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile diğer protokol üyeleri, Kocaeli'deki 41 milyon liralık yatırımın temel atma butonuna bastı.

Programın ardından, kültür merkezi önünde vatandaşlara fidan dağıtıldı.