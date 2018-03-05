400 bin fındık üreticisi destek ödemesi bekliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 2009'da ilk defa fındık üreticilerine ödenmeye başlanan desteğin, bu yıl da devam edeceğini hatırlattı.

Ödemelerin kısa sürede yapılmasını beklediklerini ifade eden Soydan, "Üreticilerimize dekar başı 170 lira ödeme yapılacak. Geçen yıllarda olduğu gibi para üreticilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacak" dedi.

Soydan, ödemeyle ilgili henüz net bir gün verilmediğini söyledi.

"Yaklaşık 400 bin fındık üreticisi sabırsızlıkla alan bazlı gelir desteği ödemesini bekliyor. Beklentimiz ve temennimiz özellikle bahar bakımının yapıldığı bu dönemde paraların yatırılması. Bu para bölgedeki üreticilerimize nefes aldıracak."

Üreticilerin büyük bölümünün bu parayla bahçe temizliği yapacağını ve gübre alacağını belirten Soydan, "Bir kısmı da başka ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu ödeme özellikle fiyattan umduğunu bulamayan üreticilerimizin de moralini düzeltecek" ifadelerini kullandı.

En fazla ödeme Ordu'ya

Soydan, destek ödemesinden en fazla Ordulu üreticilerin yararlanacağını vurguladı.

"1 milyon 652 bin dekar alanda üretim yapılan Ordu'da 119 bin 847 fındık üreticisine yaklaşık 281 milyon lira ödenecek. Ayrıca bölge illerimizden Giresunlu 75 bin üreticimize yaklaşık 160 milyon lira, 63 bin 500 üreticiye sahip Trabzon'a ise 93 milyon 500 bin lira destek ödemesi yapılacak."

Kaynak: AA