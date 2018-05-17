40 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, katıldığı özel bir televizon kanalında gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Turizm rakamlarıyla ilgili konuşan Kurtulmuş, "Bu yıl başta 38 milyon turist geleceğini tahmin ediyorduk. Son verilerle bunun 40 milyon civarında olacağını görüyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye, 2018 yılında 32 milyar turizm geliri seviyesine ulaşacak." dedi.

Kurtulmuş, turizm açısından önemli ve başarılı bir sene geçirileceğini, İngiltere'den 3,5 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

"Bu İngiliz pazarını yöneten 3 büyük turizm şirketiyle görüştüm. Onlardan aldığımız erken rezervasyon rakamları, bize böyle bir sonuç veriyor. Almanya'nın 5 milyon civarında, Rusların aynı şekilde olacağını düşünüyoruz. Geleneksel pazarlarımızda ciddi bir artış olacak."

Kurtulmuş, özellikle Uzak Doğu'dan gelecek turist sayısında da artış olacağını belirtti.

"Çağrılar siyasi, turizme etkisi olmayacak"

"Türkiye'ye gitmeyin" çağrılarını hatırlatan Kurtulmuş, "Turizmin dili başka, siyasetin dili başka bir şey." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'ye gelen turistin misafirperverliği, güzelliği, izzet ikramı, hizmetlerin kalitesini görerek geldiğini kaydeden Kurtulmuş, bu çağrıların siyasi olduğunu, turizme etkisi olmayacağını dile getirdi.

Çingene Kızı'nın mozaik parçaları Türkiye'ye dönecek

İstanbul Kültür Çalıştayı'nda 215 kişinin bir araya geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, İstanbul'un kimliğinin, hafızasının, başta mimari eserler olmak üzere, somut ve somut olmayan bütün varlıkları korumak gerektiğinin altını çizdi.

Çalıştay sonunda komisyon raporları, somut tekliflerin ortaya çıktığını bildiren Kurtulmuş, bunları takip ederek, yazılı metinler haline getireceklerini söyledi.

Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan ve bugün kentin önemli simgelerinden biri haline gelen "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının ne zaman Türkiye'ye getirileceğine ilişkin soruyu Kurtulmuş, "6 farklı mozaik parçasının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili sonuç alınmıştır, karar verilmiştir. Zannediyorum eylül ayına doğru bu eserleri Zeugma Müzesi'ne getirmemiz mümkün olur." şeklinde yanıtladı.

Kurtulmuş, yurt dışındaki 54 eseri daha Türkiye'ye getirmek için beklediklerini, bir gün bu eserleri de Türkiye'ye getireceklerini vurguladı.

Kaynak: AA