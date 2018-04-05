4. Savunma ve Havacılık Zirvesi, Ankara'da yapılacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından, 23-25 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde '4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)' etkinliği düzenlenecek.

SSM Müstzeşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Sheraton Ankara Otel'de düzenlediği basın toplantısında, savunma ve havacılık sanayisinin merkezi konumundaki Ankara'da gerçekleştirilecek ICDDA'ya destek vermekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tüfekçi, OSSA organizatörlüğünde yapılan önceki 3 organizasyonda yaklaşık 34 ülkeden 250'nin üzerinde firmanın katılımıyla 5 bin 400'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Yerel ve uluslararası tedarikçi ve üreticiler için iş odaklı bir platform oluşturan, aynı zamanda gelecek iş birlikleri için fırsatlar sunan etkinliğin Türk savunma sektöründe büyük bir fark yaratacağına işaret eden Tüfekçi, "23-25 Ekim'de Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bu organizasyonla tüm gözlerin çevrildiği Türk savunma ve havacılık firmalarının ilgiyi fırsata çevirerek, organizasyonda oluşacak sinerjiyle maksimum fayda sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Tek alıcı konumundaki devletin tedarik projeleriyle sektöre yön verdiğini, bu nedenle devletin sektördeki rolünün çok önemli olduğunu dile getiren Tüfekçi, şunları söyledi:

"Bu rol, müsteşarlığımızın 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile cumhurbaşkanına bağlanmasıyla sektöre ilişkin düzenleme, strateji belirleme ve yönlendirme noktasında daha büyük önem kazanmıştır. 2016 yılında başlattığımız ve tanıtımını 22 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile bugüne kadar kendini ifade fırsatı yakalayamamış ve ihtiyaç duyduğu alanlara özel destek bulamamış firmalarımızın yeteneklerinin, ürün ve çözümlerinin yerinde saptanabileceği ve desteklenebileceği bir sistem kurguladık."

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan Aydın da OSTİM olarak böyle bir kümelenmenin kurucusu olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, SSM'nin savunma sanayisine sahip çıkmasının sektördeki aktörler için çok önemli ve faydalı olduğunu ifade etti.

Aydın, OSSA'nın kısa zamanda çok ciddi atılımlar yaptığını vurgulayarak, "Kümelenme sayesinde KOBİ'lerimizin iş birliği yapmasına ve firmalarımızın bir araya gelerek sinerji oluşturmasına çalışıyoruz. Etkinlik kapsamında dünyadaki tedarikçilerin Ankara'ya gelmesini ve KOBİ'lerimizle iş birliği yapmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da etkinliğe büyük savunma sanayi firmalarının katılacağını ve 5 binin üzerinde görüşme gerçekleştirileceğini söyledi. Ertuğ, organizasyonun KOBİ'lere güven verdiğini ve bu işletmelerin büyümesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA